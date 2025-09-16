Trânsito

Carreta tombada bloqueia BR-285 há 12 horas em Saldanha Marinho

Desvio pode ser acessado por veículos leves e caminhões pequenos. Não há previsão de liberação da via

Luiz Otávio Calderan

Repórter

