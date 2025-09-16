Carreta tombada bloqueia BR-285 há 12 horas em Saldanha Marinho

Veículo tombou por volta de 22h e segue no local. PRF / Divulgação

Um acidente com uma carreta bloqueou o trânsito na BR-285, em Saldanha Marinho, no noroeste do Estado, na noite de segunda-feira (15).

O veículo tombou por volta das 22h e o trânsito segue interrompido nos dois sentidos. O acidente foi no km 369 da rodovia, a três quilômetros do trevo de acesso ao município. Ninguém ficou ferido.

Há um desvio no local, por uma estrada de chão, mas o acesso é permitido apenas para veículos leves e caminhões de pequeno porte. Já veículos pesados ou carregados não podem trafegar pela via.