Carreta de combustível tomba e bloqueia trânsito na RS-342, em Cruz Alta

Diesel vazou de um dos tanques carregados pela carreta. Marcio Santos / Caçadores de Notícias

A RS-342, entre Ijuí e Cruz Alta, no noroeste do RS, está bloqueada nos dois sentidos desde às 10h desta terça-feira (2), depois de um acidente. O veículo envolvido é uma carreta bitrem carregada com diesel.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista da carreta perdeu o controle do veículo na altura do km 145 e caiu em um barranco. Ele teve ferimentos leves.

Leia Mais Adolescente de 16 anos é esfaqueado nas costas por colega de classe em Cruz Alta

Depois do acidente, houve congestionamento nos dois sentidos da rodovia. O trecho foi liberado em meia pista por volta das 15h.

A carga dos dois tanques vazou e, por isso, são aguardados profissionais da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e também técnicos da empresa responsável pelo combustível.

O Corpo de Bombeiros também está no local. As equipes monitoram a situação no trecho devido ao risco de explosão por causa do vazamento do diesel.

Leia Mais Acidente entre dois caminhões deixa um morto na RS-324 em Ronda Alta

Desvios