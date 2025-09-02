Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Carreta de combustível tomba e bloqueia trânsito na RS-342, em Cruz Alta

Motorista perdeu o controle do veículo por volta das 10h. Há vazamento de diesel no local.

Rebecca Mistura

Repórter

Eduardo Krais

