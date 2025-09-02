Carreta de combustível tomba e bloqueia trânsito na RS-342, em Cruz Alta

A RS-342, entre Ijuí e Cruz Alta, no noroeste do RS, está bloqueada nos dois sentidos desde às 10h desta terça-feira (2), depois de um acidente. O veículo envolvido é uma carreta bitrem carregada com diesel.
Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista da carreta perdeu o controle do veículo na altura do km 145 e caiu em um barranco. Ele teve ferimentos leves.
Depois do acidente, houve congestionamento nos dois sentidos da rodovia. O trecho foi liberado em meia pista por volta das 15h.
A carga dos dois tanques vazou e, por isso, são aguardados profissionais da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e também técnicos da empresa responsável pelo combustível.
O Corpo de Bombeiros também está no local. As equipes monitoram a situação no trecho devido ao risco de explosão por causa do vazamento do diesel.
Desvios
A orientação do Comando Rodoviário é para que os motoristas desviem pela BR-158 em direção à BR-285, no sentido Cruz Alta a Ijuí. Já o desvio contrário deve ser feito pela BR-285, seguindo para a BR-158, de Ijuí a Cruz Alta.