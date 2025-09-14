Carreta com mais de 22 toneladas de excesso de peso é retida no RS; entenda riscos

Flagrante foi feito pela PRF na BR-386, em Iraí. PRF / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou uma carreta que transportava milho, com 22,7 toneladas de excesso de peso na manhã deste domingo (14), na BR-386, em Iraí, no norte do Rio Grande do Sul.

O veículo havia sido carregado no estado do Tocantins e seguia para Sananduva, no norte gaúcho. Ao verificar os documentos fiscais, os agentes constataram que a capacidade máxima de tração era de 74 toneladas, mas o conjunto pesava 96,7 toneladas.

Segundo a PRF, o transporte com excesso de peso representa risco à segurança viária, compromete o funcionamento dos sistemas de frenagem, prejudica a fluidez do trânsito e provoca danos ao pavimento das rodovias.