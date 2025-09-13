Atropelamento e colisão deixam cinco pessoas feridas em Passo Fundo

Motorista de 73 anos dirigia um Peugeot 2008 quando se envolveu em acidente. Eduarda Costa / Agencia RBS

Um atropelamento seguido de colisão com cinco carros deixou cinco pessoas feridas no centro de Passo Fundo. O acidente aconteceu por volta das 10h45min, na rua Bento Gonçalves, entre a Avenida Brasil e a Rua Morom.

De acordo com o 7º Batalhão de Bombeiros Militares, três vítimas foram socorridas pela equipe de resgate e a quarta foi encaminhada pela ambulância da Unimed. Todas estavam conscientes e em estado estável durante o atendimento. Foram encaminhadas para os hospitais de Clínica e São Vicente de Paulo.

A quinta vítima é a motorista que causou o acidente, em um veículo Peugeot 2008. A suspeita é de que ela tenha sofrido um mal súbito, perdido o controle do veículo e colidido com os carros. Trata-se de uma mulher de 73 anos.