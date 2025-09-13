Trânsito

Suspeita de mal súbito
Atropelamento e colisão deixam cinco pessoas feridas em Passo Fundo

Acidente aconteceu por volta das 10h45min, na Rua Bento Gonçalves, entre a Avenida Brasil e a Rua Morom

GZH Passo Fundo

