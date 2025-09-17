Trânsito

Travessia urbana
Notícia

Análise do projeto de duplicação da BR-285 em Passo Fundo deve ser concluída em outubro 

Etapa atual avalia parte técnica e licenciamento ambiental. Obra terá 12 km de pista dupla e novos acessos

Alessandra Hoppen

