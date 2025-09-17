Análise do projeto de duplicação da BR-285 em Passo Fundo deve ser concluída em outubro 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) deve concluir em outubro a análise do projeto de duplicação da BR-285 no trecho urbano de Passo Fundo, no norte gaúcho. De acordo com o órgão, falta ainda verificar se o documento atende às normas exigidas e se apresenta todas as informações necessárias.
Em paralelo, tramita junto à Prefeitura de Passo Fundo o processo de licenciamento ambiental da obra, outra exigência para que o projeto possa ser executado.
A duplicação do segmento urbano da BR-285 é uma das principais demandas da Região Norte e foi incluída no Novo PAC do Governo Federal. Embora os recursos já estejam previstos dentro do programa, a definição de quais obras serão contempladas em 2026 ainda depende da aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA).
Com a análise técnica prevista para encerrar em outubro e o licenciamento ambiental em andamento, a expectativa é de que o projeto esteja apto a seguir para as fases de execução assim que houver definição orçamentária para 2026.
O que está previsto no projeto
O projeto apresentado abrange um trecho de aproximadamente 12 quilômetros a ser duplicado, desde o acesso ao bairro São José até a RS-324, no entroncamento que leva ao município de Pontão.
Estão previstas a construção de viadutos, pontes, interseções e vias laterais. O objetivo é organizar o tráfego urbano e melhorar a segurança viária.
A obra terá impacto direto em bairros como São José, Cidade Nova, Vera Cruz e José Alexandre Zachia, além de pontos estratégicos como o acesso à UPF, à Avenida Brasil, ao Instituto Federal Fronteira Sul (IFFS), ao distrito de Invernadinha e ao complexo industrial na saída para Carazinho.