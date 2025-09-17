Análise do projeto de duplicação da BR-285 em Passo Fundo deve ser concluída em outubro 

Cerca de 12 km da rodovia devem ser duplicados em Passo Fundo. Reprodução RBS TV / Divulgação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) deve concluir em outubro a análise do projeto de duplicação da BR-285 no trecho urbano de Passo Fundo, no norte gaúcho. De acordo com o órgão, falta ainda verificar se o documento atende às normas exigidas e se apresenta todas as informações necessárias.

Em paralelo, tramita junto à Prefeitura de Passo Fundo o processo de licenciamento ambiental da obra, outra exigência para que o projeto possa ser executado.

A duplicação do segmento urbano da BR-285 é uma das principais demandas da Região Norte e foi incluída no Novo PAC do Governo Federal. Embora os recursos já estejam previstos dentro do programa, a definição de quais obras serão contempladas em 2026 ainda depende da aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Com a análise técnica prevista para encerrar em outubro e o licenciamento ambiental em andamento, a expectativa é de que o projeto esteja apto a seguir para as fases de execução assim que houver definição orçamentária para 2026.

O que está previsto no projeto

O projeto apresentado abrange um trecho de aproximadamente 12 quilômetros a ser duplicado, desde o acesso ao bairro São José até a RS-324, no entroncamento que leva ao município de Pontão.

Estão previstas a construção de viadutos, pontes, interseções e vias laterais. O objetivo é organizar o tráfego urbano e melhorar a segurança viária.