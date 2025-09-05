Acidente entre van escolar e caminhão deixa cinco jovens feridos na BR-285, em Ijuí

Cinco pessoas ficaram feridas após uma van escolar em que estavam se envolver em um acidente com um caminhão na BR-285, em Ijuí, no noroeste do Estado. O caso aconteceu por volta das 6h40min desta sexta-feira (5).

Segundo a Polícia Civil, o caminhão com placas de Augusto Pestana estava carregado de suínos. O veículo trafegava pela rodovia quando a van, que vinha pela RS-342, invadiu a preferencial.

Os cinco passageiros da van ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital de Clínicas de Ijuí. Uma menina de oito anos corre risco de vida e aguarda transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica.

Uma adolescente de 16 anos está internada na UTI, enquanto outra jovem de 16 anos permanece em observação no hospital. Uma criança de 11 anos e um rapaz de 17 anos tiveram ferimentos leves e já foram liberados.