Acidente entre micro-ônibus e van deixa 16 pessoas feridas em Passo Fundo

Colisão aconteceu no início da noite desta segunda-feira (15) na RS-324 em Passo Fundo. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um acidente de trânsito deixou pelo menos 16 pessoas feridas na noite desta segunda-feira (15) na RS-324 em Passo Fundo, no norte do Estado. A ocorrência foi registrada por volta das 18h40min, próximo ao Caixeiral Campestre.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um micro-ônibus que colidiu frontalmente na lateral de uma van. Não há informações sobre a causa do acidente.

Ainda de acordo com os bombeiros, o motorista da van precisou ser retirado das ferragens. Os outros 15 feridos estavam no micro-ônibus.

Seis vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), outras seis para o Hospital de Clínicas (HC) e quatro para o Hospital Municipal de Passo Fundo. Ainda conforme os bombeiros, todos estavam conscientes durante o atendimento, sem lesões graves.