Acidente entre carro e van escolar deixa três feridos na RS-153

Um acidente entre uma van escolar e um carro deixou uma criança e duas mulheres feridas no fim da manhã desta terça-feira (16), na RS-153, em Passo Fundo. A colisão foi por volta das 11h55min.

Os veículos colidiram e capotaram próximo ao Cemitério dos Ribeiros, na saída para o município de Ernestina, no norte gaúcho. Tanto a van quanto o carro, um Fiat Uno, trafegavam no mesmo sentido.

Na van estavam o motorista, que não se feriu, uma mulher e uma criança que tiveram ferimentos leves. A condutora do Fiat Uno também se feriu durante a colisão.

Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros. Em estado estável, foram encaminhados ao Hospital São Vicente de Paulo.