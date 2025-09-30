Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Acidente deixa um morto na RS-342 em Cruz Alta

Colisão envolveu um caminhão e uma Fiorino por volta das 9h30min. Motorista perdeu o controle do veículo após aquaplanagem 

Eduardo Krais

