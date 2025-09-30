Acidente deixa um morto na RS-342 em Cruz Alta

Colisão foi no km 143 da RS-342, em Cruz Alta. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem morreu em acidente de trânsito na RS-324 em Cruz Alta, no noroeste gaúcho, na manhã desta terça-feira (30). A colisão envolveu um caminhão e uma Fiorino no quilômetro 143 da rodovia, por volta das 9h30min.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista da Fiorino perdeu o controle depois de aquaplanagem. Ele invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão.

O motorista do veículo, de 33 anos, foi socorrido e recebeu atendimento no Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele não teve a identidade divulgada até o momento.