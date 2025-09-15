Trânsito

Em estado grave
Notícia

Acidente deixa um morto e três feridos na RS-569 em Barra Funda; motorista não tinha CNH 

Vítima foi identificada como Fabrício Bussolaro, 42 anos. Carro em que ele estava colidiu de frente com veículo que tentou ultrapassagem em local proibido

GZH Passo Fundo

