Acidente deixa um morto e três feridos na RS-569 em Barra Funda; motorista não tinha CNH 

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente na noite de domingo (14), na RS-569 em Barra Funda, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Fabrício Bussolaro, de 42 anos, morador de Sarandi.
A colisão entre um veículo Ford Focus e um Honda Civic aconteceu no km 32 da rodovia, por volta das 21h30min. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista do Focus tentou ultrapassar em local proibido e acabou batendo de frente com o Civic.
Fabrício era o motorista do veículo e estava acompanhado de uma mulher de 43 anos. Já no Focus estavam um homem de 51 anos e um passageiro de 37. Ainda segundo a Brigada Militar, o condutor do Focus não tinha habilitação.
Todos tiveram fraturas e ficaram presos nas ferragens, sendo resgatados pelo Corpo de Bombeiros de Sarandi. A equipe também fez a lavagem da pista por causa do vazamento de óleo causado pelo acidente.
As vítimas foram primeiramente encaminhadas ao Hospital Comunitário de Sarandi para receber os primeiros socorros. Fabrício não resistiu aos ferimentos e morreu na instituição.
As outras três pessoas foram encaminhadas em estado grave para o Hospital de Clínicas e o Hospital São Vicente de Paulo, ambos em Passo Fundo. Eles seguem internados.
*Colaborou Felipe Matiasso