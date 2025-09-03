Acidente de trânsito entre carro e caminhão deixa um morto na RS-406 em Nonoai

Um homem de 46 anos morreu na manhã desta quarta-feira (3) na RS-406, em Nonoai, no norte gaúcho. Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão de transportadora e um carro bateram de frente no quilômetro 17 por volta das 8h30min.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois veículos bateram de frente e caíram em um barranco.

A vítima era o motorista do carro, morador de Nonoai. Ele morreu no local e não teve a identidade divulgada até o momento.

O condutor do caminhão, de 39 anos, foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital de Nonoai. O trânsito flui normalmente no local.