Três homens morrem em colisão entre carros na BR-468, em Três Passos

Acidente foi entre um Gol prata com placas de Porto Lucena e um Corsa de cor branca e placas de Crissiumal. PRF / Divulgação

Três homens morreram e dois ficaram feridos em um acidente na BR-468, próximo ao acesso a Três Passos, no noroeste do Estado. A colisão entre dois carros ocorreu por volta de 3h30min de sábado (23).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois feridos foram conduzidas ao Hospital de Caridade de Três Passos. O acidente foi entre um Gol prata com placas de Porto Lucena e um Corsa de cor branca e placas de Crissiumal.

Conforme a Policia Rodoviária Federal, duas das vítimas fatais estavam no Corsa, e morreram no local. São dois homens, de 33 e 35 anos, naturais de Crissiumal. A terceira vítima era o motorista do Gol, um homem de 30 anos natural de Giruá, que também morreu no local. As identidadesnão foram divulgadas.

Houve bloqueio total no trecho no km 100 durante a madrugada, mas já foi liberado.