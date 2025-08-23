Trânsito

Acidente
Notícia

Três homens morrem em colisão entre carros na BR-468, em Três Passos

Outras duas vítimas ficaram feridas e foram conduzidas para o hospital. A colisão ocorreu na madrugada de sábado (23)

Gustavo Gossen

