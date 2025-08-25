Trânsito é liberado na Rua Quinze de Novembro após mais de dois meses de interdição

Trânsito voltoi a ser liberado nas duas pistas. Secretaria de Obras / Divulgação

O trânsito na Rua Quinze de Novembro, no centro de Passo Fundo, foi liberado após mais de dois meses de interdição de parte da via. O bloqueio foi determinado pela Defesa Civil Municipal depois que parte do asfalto da via cedeu.

O trecho estava em meia pista e sem parte da calçada desde 31 de maio. A circulação no local foi retomada em 6 de agosto, após análise e liberação da Secretaria de Obras.

O bloqueio foi causado por uma obra privada que está em andamento na rua. Durante 68 dias, somente veículos leves puderam acessar o trecho, pela pista da esquerda. Pedestres desviavam por uma passagem de tapumes.

Conforme a Secretaria de Obras, a condição para a liberação do trecho era a conclusão da obra de contenção, o que ocorreu ainda no começo deste mês. A pavimentação e o passeio também foram reconstruídos pela empresa responsável.