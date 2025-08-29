Trânsito

Siga e pare
Notícia

RS-324 tem bloqueio parcial no trânsito para retirada de carreta em Vila Maria; veja rotas de desvio

Trânsito ficou totalmente interrompido até às 11h, agora flui em meia-pista

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS