RS-324 tem bloqueio parcial no trânsito para retirada de carreta em Vila Maria; veja rotas de desvio

Caminhão tombou na última terça-feira (26). Camila Agostini / Tua Rádio Alvorada

Um trecho da RS-324 entre Marau e Vila Maria, no norte do Estado, está parcialmente bloqueado no km 221, na altura da Comunidade de Anita Garibaldi, na manhã desta sexta-feira (29). A restrição começou às 8h e o trânsito ficou totalmente interrompido até às 11h.

Agora o bloqueio atinge apenas uma das pistas. O trânsito no trecho é liberado em intervalos de 10 minutos para cada sentido, no modelo pare e siga.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motivo do bloqueio é a remoção de um caminhão tombado às margens da rodovia. O acidente foi na última terça-feira (26).

Durante esse período, os motoristas devem se deslocar por rotas alternativas. Confira:

Rota 1 — Casca a Passo Fundo

Quem vem pela RS-324 em Casca deve acessar a RS-458 por Santo Antônio do Palma, seguir por Gentil e acessar Passo Fundo pela BR-285.

Rota 2 — Casca a Passo Fundo

Seguir pela RS-324 em Casca, acessar a RS-458 por Santo Antônio do Palma, transitar pela Comunidade Gramadinho e entrar pelo acesso ao perímetro urbano de Marau.

Rota 3 — Casca a Passo Fundo

Quem vem pela RS-324 em Vila Maria, deve acessar a Comunidade Anita Garibaldi e sair pela RS-324 em frente à Confeitaria Madalena.