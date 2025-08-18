Quatro pessoas ficam feridas em capotamento de Kombi na BR-472

Motorista de kombi perdeu o controle da direção e caiu em barranco. PRF / Divulgação

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente com uma Kombi no km 181 da BR-472 na noite de domingo (17), em Santo Cristo, no noroeste do Estado. O veículo retornava de Alecrim em direção a Santa Rosa, quando por volta de 19h30min, o motorista perdeu o controle da direção e a Kombi capotou.

No veículo estavam sete pessoas, que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu. Os feridos, um adolescente e três adultos, foram encaminhados para atendimento em hospitais da região, sem risco de vida.

