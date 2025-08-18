Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Quatro pessoas ficam feridas em capotamento de Kombi na BR-472

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista se recusou a fazer o teste do etilômetro

Rebecca Mistura

Repórter

