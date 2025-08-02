PRF apreende motocicleta com R$ 50 mil em multas, conduzida por adolescente na BR-386

Veículo tinha 103 autos de infração não pagos. PRF / Divulgação

Neste sábado (2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma motocicleta CG Titan com mais de R$ 50 mil em multas vencidas. O veículo era conduzido por um adolescente de 17 anos.

A ação aconteceu na BR-386, em Santo Antônio do Planalto, município do norte gaúcho. Os policiais deram ordem de parada ao condutor e, quando consultaram os sistemas, descobriram que a motocicleta acumulava mais de R$ 50 mil em multas.

Ao todo, o veículo tinha 103 autos de infração não pagos, a maioria por excesso de velocidade. A motocicleta também apresentava irregularidades administrativas.

Ao consultar a documentação do condutor, a PRF constatou que se tratava de um menor de idade.