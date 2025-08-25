Por que Passo Fundo não tem corredor de ônibus na Avenida Brasil? GZH te explica

Hoje todos os tipos de veículos dividem as faixas das principais avenidas da cidade. Eduarda Costa / Agencia RBS

Com o trânsito de Passo Fundo distribuído majoritariamente em três avenidas principais, todos os veículos da cidade dividem o mesmo espaço: carros, motos, caminhões e ônibus trafegam nas mesmas pistas e causam congestionamentos diários.

Mas e por que não pensar em uma alternativa exclusiva para os ônibus, como as faixas ou corredores específicos de transporte coletivo? GZH Passo Fundo foi atrás de especialistas para avaliar a viabilidade de implementação no município.

Diferença entre corredor e faixa

A criação de um corredor exclusivo na Avenida Brasil, principal via de Passo Fundo, poderia ajudar a reduzir o tempo de viagem e a dar prioridade ao transporte coletivo. Contudo, a alternativa pode não ser a melhor opção para a disposição urbana da cidade.

Conforme o professor de arquitetura e urbanismo da Universidade de Passo Fundo (UPF), Luiz Roberto Medeiros Gosch, o corredor não é o modelo mais viável por precisar de uma separação física, o que demandaria retirar os estacionamentos para abrir faixas à direita.

Na avaliação dele, a solução viável seria uma faixa de ônibus, que daria um espaço reservado tanto para ônibus quanto para ambulâncias. Uma sugestão do especialista seria implementar a faixa onde hoje ficam os canteiros da Avenida Brasil, como explica:

— O corredor é só para ônibus, a faixa não. Ela é exclusiva para ônibus, mas pode ser utilizada por ambulâncias. É claro que tudo precisa de estudo, de viabilizar pelo poder público, e de uma mudança de hábito da população.

Demanda antiga

Independente do modelo escolhido, quem trafega pela cidade sente a falta de um instrumento que facilite o trânsito entre os bairros. No caso do taxista Antônio Camargo, a falta de soluções é o que mais atrapalha a rotina.

— Faz tempo que reivindicamos o corredor de ônibus para dar mais fluxo para o trânsito. A gente vê cidades menores que Passo Fundo que já têm corredor. Não sei por que essas obras que beneficiam a gente demoram tanto — questiona.

Já a autônoma Solange Colussi defende que uma maior mobilidade no trânsito de Passo Fundo beneficiaria a todos, sejam usuários do transporte ou condutores:

— Acho que pensar numa solução ajudaria os próprios motoristas de ônibus, que têm horário a cumprir. Desafoga o trânsito para todo mundo e toda a população seria beneficiada.

O que diz a prefeitura

A implementação de corredores destinados aos ônibus em Passo Fundo chegou a ser levantada durante a elaboração do Plano de Mobilidade da cidade, aprovado em 2018, mas não avançou e não foi incluída no documento.

Conforme o secretário municipal de Planejamento, Giezi Schneider, a questão pode voltar a ser debatida dentro do Departamento de Mobilidade Urbana, criado recentemente com foco em soluções para o trânsito da cidade.