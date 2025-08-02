Passeios de 25 minutos e preferência pelas tardes: como os usuários têm usado as bicicletas compartilhadas

Bicicletas estão disponíveis em oito estações da cidade. Eduarda Costa / Agencia RBS

Uma volta em torno da Terra foi a distância percorrida com as bicicletas compartilhadas de Passo Fundo, no norte do Estado, só nos primeiros sete meses de 2025. A média foi de 43,5 mil quilômetros entre janeiro e julho deste ano, sendo que a circunferência da Terra é de 40.075 quilômetros.

O número é resultado de 8,5 mil passeios, com tempo médio de 25 minutos. Conforme o diretor de negócios da empresa Mohbis, responsável pelo serviço, Maurício Sena, são mais de 12,9 mil usuários cadastrados ativos.

Apesar de expressivo, o número está atrás dos primeiros seis meses de utilização depois da retomada, entre julho e dezembro de 2023, quando foram 95.773 quilômetros rodados.

— Temos potencial para o pessoal usar mais (as bicicletas). A gente sempre tem uma procura maior nos dias quentes. Agora no inverno, de maio até agosto, de fato cai (a procura). Depois, volta a aumentar os usuários e enquanto isso sempre tem bicicletas disponíveis para serem usadas — resume Maurício.

Uma das usuárias assíduas é a cozinheira Karmine de Gasperi, moradora do bairro Boqueirão. Para ela, usar as bicicletas gratuitamente é uma forma de lazer e saúde, como explica:

— Na minha casa usamos eu, meu marido e minha filha, sempre aos finais de semana, ou em dias mais quentes. Me ajudou a emagrecer e também no fortalecimento muscular.

Além de Karmine, o horário favorito de quem pega as bicicletas são durante a tarde, do meio-dia às 18h (41%), e das 18h as 22h (40%). O período menos utilizado é pela manhã (19%), das 6h ao meio-dia.

Como fazer o cadastro

O cadastro para utilizar as bikes é feito no site ou no aplicativo “pfvaidebici”, disponível nas lojas de aplicativos, enviando documentos pessoais. O único pré-requisito é ser maior de idade.

Cada usuário tem direito a duas horas de utilização do serviço. Para retirar novamente é preciso um intervalo de pelo menos 15 minutos.

Um CPF garante o uso de uma única bicicleta — ou seja, não é possível retirar o veículo para duas pessoas em um mesmo cadastro. No aplicativo, também é possível consultar onde há vagas e bicicletas disponíveis, além de mostrar o tempo de utilização do serviço.

Onde ficam as estações

Aplicativo permite consultar onde há vagas e bicicletas disponíveis. Maicon Parizotto / Agencia RBS