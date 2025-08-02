Trânsito

Mobilidade
Notícia

Passeios de 25 minutos e preferência pelas tardes: como os usuários têm usado as bicicletas compartilhadas

De janeiro a julho desse ano, moradores de Passo Fundo rodaram 43,5 mil quilômetros com os veículos — o equivalente a mais de uma volta ao redor da Terra

Eduarda Costa

Repórter

