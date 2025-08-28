Parquímetros em teste passam a aceitar Pix e cartão de crédito na área azul em Passo Fundo

Equipamentos em teste podem ser encontrados no entorno do Hospital de Clínicas (HC) e próximo à Faculdade Anhanguera. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Pix ou cartões de débito e crédito são as formas de pagamento testadas em 20 parquímetros de Passo Fundo, no norte do Estado. Alguns dos novos equipamentos já estão localizados no entorno do Hospital de Clínicas (HC) e próximo à Faculdade Anhanguera, no centro da cidade (veja no mapa abaixo).

De acordo com o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (Codepas), Cristiam Thans, os equipamentos fazem parte de um processo de modernização da área azul da cidade, que atualmente possui cerca de 2,4 mil vagas.

A principal mudança é que, diferente dos modelos anteriores que aceitavam apenas moedas ou pagamento por aplicativo, os novos dispositivos oferecem mais opções aos motoristas, facilitando a utilização regular da área de estacionamento.

O uso dos novos parquímetros é simples: basta informar o número da placa do veículo, escolher como deseja receber o comprovante — impresso ou digital — e selecionar a forma de pagamento, seja via Pix ou cartão. Todo o processo pode ser feito em poucos minutos.

Quem já testou e aprovou o novo sistema foi a motorista Caroline Zanin. De Lagoa Vermelha, ela costuma vir a Passo Fundo para consultas e, ao ver um dos parquímetros em teste que aceita Pix, decidiu trocar o antigo pelo novo.

— Ficou bem mais prático. Hoje em dia moeda nem é mais dinheiro praticamente, ninguém sai mais com moeda na bolsa para pagar as coisas — disse.

Modernização da área azul

Outros 50 parquímetros instalados em janeiro aguardam pelo software responsável por conectar a máquina aos dispositivos dos fiscais. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Além dos equipamentos terceirizados em teste, outros 50 parquímetros, adquiridos em 2024, foram instalados no começo deste ano em diversas ruas do município. Temporariamente, esses ainda seguem no formato antigo.

O próximo passo será a licitação para contratar o software que permitirá a comunicação entre os novos aparelhos e os dispositivos dos 18 monitores que fiscalizam o estacionamento rotativo.

— Os novos parquímetros estão preparados para receber o programa. A modernização completa será realizada a partir de agora. Iremos abrir uma licitação para contratar o sistema — explica Thans.

Segundo o diretor-presidente da Codepas, a licitação deve ser realizada ainda neste ano, mas não há previsão de que todos os parquímetros da cidade estejam totalmente integrados até o fim de 2025. Apesar da modernização, também não há previsão de aumento da área azul.

