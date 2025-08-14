Trânsito

Próximos quatro meses
Notícia

Obra de viaduto causa desvio na BR-386 em Soledade a partir desta sexta-feira; veja o mapa

Alteração no fluxo vai até o fim do ano. Melhorias fazem parte do cronograma de duplicação da rodovia

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS