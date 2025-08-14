Obra de viaduto causa desvio na BR-386 em Soledade a partir desta sexta-feira; veja o mapa

Etapa é de escavação e implantação de viaduto. CCR Via Sul / Divulgação

No norte do Estado, o trânsito na BR-386 em Soledade, no entroncamento com o trevo de acesso à RS-332 para Arvorezinha, terá alterações no fluxo a partir das 9h desta sexta-feira (15). A mudança é reflexo da obra de duplicação da rodovia e deve seguir por quatro meses.

Os motoristas que passarem pela região do km 251 vão precisar aderir a um desvio de rota. A alternativa será pelas novas estradas secundárias construídas no sentido interior/Capital e Capital/interior.

O desvio é de cerca de 300 metros, retornando em seguida para a via principal (confira no mapa abaixo).

Conforme a CCR Via Sul, concessionária que administra a rodovia, a medida se dá pelo avanço das obras de um novo viaduto, o que exige rearranjo do tráfego no trecho para as vias marginais.

A alteração é necessária para a etapa de escavação e posterior implantação da galeria subterrânea sob o novo viaduto. A previsão é de que o dispositivo seja instalado até dezembro, segundo a empresa.

Além da operação das obras, a movimentação de maquinário no trecho deve exigir correções no pavimento. O fluxo na rodovia principal será liberado para trânsito normal depois de concluídas as ações no viaduto.

Duplicação da BR-386

A construção do viaduto faz parte do cronograma de obras de duplicação da BR-386. No norte do Estado, entre Soledade e Tio Hugo, as melhorias começaram a ser executadas em agosto de 2024, com investimento de R$ 350 milhões.

Ao todo, 30,5 quilômetros terão a construção de uma nova pista, entre os quilômetros 214,8 e 245,3 da rodovia. A obra é executada pelo consórcio Construtor ViaSul, também responsável pela duplicação de outros dois trechos.

Confira como está o andamento da obra:

Entre Marques de Souza e Lajeado, no Vale do Taquari, as obras estão 96% concluídas , com previsão de encerramento até o fim do ano.

, com previsão de encerramento até o fim do ano. Entre Soledade e Fontoura Xavier, na Região Norte, a duplicação está em 70% , com previsão de conclusão também até o fim de 2025.

, com previsão de conclusão também até o fim de 2025. Entre Tio Hugo e Soledade, também no norte do RS, o andamento das obras está em 25%, com previsão de finalização para o início de 2026.

