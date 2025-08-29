Mulher morre em acidente de trânsito na RS-135 em Sertão

Motorista era moradora de Getúlio Vargas. CRBM / Divulgação

Uma mulher de 34 anos morreu em uma acidente de trânsito na RS-135, em Sertão, na manhã desta sexta-feira (29). O caso foi no quilômetro 43 por volta das 6h45min.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a condutora trafegava pela rodovia com uma Honda CB Twister, sentido Estação para Sertão, quando bateu na traseira de um caminhão.

A motorista era moradora de Getúlio Vargas, estava sozinha na motocicleta e morreu no local. Ela foi identificada como Elim Mariana Sturmer e era funcionária de hospital de Sertão.

O motorista do caminhão não ficou ferido. O trânsito na rodovia está liberado.