Motoristas de caminhão são flagrados dirigindo por mais de 15 horas sem descanso na BR-285

Flagrante aconteceu na manhã desta quarta-feira (13), na BR-285 em Passo Fundo. PRF / Divulgação

Dois motoristas de caminhão foram flagrados desrespeitando a legislação sobre o tempo máximo na direção e o descanso obrigatório para condutores profissionais. Os registros aconteceram na manhã desta quarta-feira (13), na BR- 285, em Passo Fundo, no norte do Estado.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem, de 28 anos, dirigia uma carreta carregada com peças automotivas por 22 horas seguidas, sem realizar o descanso mínimo previsto em lei. O condutor, natural de Minas Gerais, havia saído de Belo Horizonte e tinha como destino Uruguaiana.

Já o segundo motorista, de 32 anos, estava dirigindo por 16 horas sem descanso, desde Itajaí, em Santa Catarina. Ele transportava implementos agrícolas.

A fiscalização é realizada através dos registros dos tacógrafos, equipamento obrigatório que registra a velocidade e o tempo de uso do veículo.