Motorista morre em acidente de trânsito na RS-472 em Santa Rosa

Causas do acidente serão investigadas. Corpo de Bombeiros de Santa Rosa / Divulgação

Um homem de 61 anos morreu em acidente de trânsito no início da manhã deste sábado (16) em Santa Rosa, no noroeste gaúcho. A colisão foi por volta das 6h15min no quilômetro 157 da rodovia, na saída da cidade.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), uma camioneta Saveiro ia no sentido Santa Rosa a Três de Maio quando, em uma reta, bateu de frente na picape Renault Oroch que trafegava no sentido contrário.

O motorista da Saveiro, de 61 anos, morreu no local. Ele não teve a identidade divulgada até o momento. Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Rosa, que também atendeu a ocorrência, o homem estava sozinho no carro e levava um filhote de cachorro no banco do passageiro. O animal sobreviveu.

O condutor da Oroch, de 38 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado pelo Samu à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Santa Rosa. Ele estava consciente no momento do resgate e não corre risco de vida.