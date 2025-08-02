Micro-ônibus escolar perde freio e invade residência em Getúlio Vargas

Um micro-ônibus escolar que estava estacionado na rua Major Cândido Cony, em Getúlio Vargas, município da Região Norte do Estado, perdeu o freio e invadiu uma residência por volta das 12h15min deste sábado (2). Ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu no bairro São Pelegrino, próximo ao Presídio Estadual. Segundo informações da Brigada Militar de Getúlio Vargas, o veículo havia sido estacionado no local pouco antes do acidente.

Ao perceber que o micro-ônibus se moveu, o motorista tentou entrar no veículo para pará-lo, mas não conseguiu. O ônibus atingiu um carro estacionado nas proximidades, antes de derrubar um portão e entrar na casa.

Ainda conforme os policiais, a moradora do chalé estava na área externa no momento do acidente. Ela conseguiu sair sem ferimentos.