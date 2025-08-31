Jovem morre em saída de pista na RSC-392 em Tupanciretã

RS-392 ficou com o trânsito parcialmente prejudicado. Jefferson da Silveira / JMD

Um acidente de trânsito deixou um jovem morto na tarde deste sábado (30) em Tupanciretã, noroeste do estado. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o sinistro ocorreu por volta das 14h58min, no km 443 da RS-392.

O condutor de uma caminhonete Amarok, com placas de Porto Alegre, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e teve óbito constatado ainda no local pela equipe médica do município. Um passageiro, também de 21 anos, foi socorrido com lesões.

Segundo relatos, o veículo trafegava no sentido BR-158 a Tupanciretã quando, ao tentar realizar uma ultrapassagem, por motivos ainda desconhecidos, saiu da pista e colidiu contra árvores. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Tupanciretã. A vítima não foi identificada.

