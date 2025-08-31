Jovem de 19 anos morre em acidente de moto em Santo Ângelo

Um jovem de 19 anos morreu no fim da tarde deste sábado (30) em um acidente de trânsito na Avenida Ipiranga, no bairro Kurtz, zona sul de Santo Ângelo, nas Missões.

Conforme a Brigada Militar, a vítima foi identificada como Juliano Marques dos Santos. Ele era o condutor e único ocupante de uma motocicleta que trafegava no sentido a saída da cidade.