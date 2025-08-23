Jovem de 18 anos morre em acidente na RS-434, em Ciríaco

Um jovem de 18 anos morreu em um acidente na RS-434, próximo à cidade de Ciríaco, no norte do Estado. A colisão envolvendo dois carros foi por volta das 13h30min deste sábado (23).
De acordo com o Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, o jovem conduzia um veículo VW Santana que bateu em um automóvel Chevrolet Tracker. A vítima, que não teve a identidade divulgada, morreu no local.
Já o motorista do outro carro foi encaminhado ao hospital de David Canabarro para avaliação médica. Seu estado de saúde não foi informado.
Os veículos foram retirados da pista e o trânsito não chegou a ser interrompido. As causas do acidente agora serão investigadas pela Polícia Civil.