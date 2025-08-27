Idoso morre em acidente envolvendo dois carros e um caminhão na BR-472 em Santa Rosa

Um idoso de 78 anos morreu em um acidente na BR-472 em Santa Rosa, no noroeste do Estado. A colisão foi na tarde de terça-feira (26) e envolveu dois carros e um caminhão.

A vítima conduzia um Escort que colidiu com um Celta ao acessar a rodovia. Um caminhão que vinha no mesmo sentido não conseguiu parar e colidiu com os dois veículos.

Leia Mais Motorista fica ferido após caminhão que dirigia sair da pista na Rota do Sol, em Caxias

O condutor do Escort morreu no local. A motorista do Celta foi socorrida, mas não teve ferimentos graves e o caminhoneiro não se feriu.