Idoso morre em acidente envolvendo dois carros e um caminhão na BR-472 em Santa Rosa

Um idoso de 78 anos morreu em um acidente na BR-472 em Santa Rosa, no noroeste do Estado. A colisão foi na tarde de terça-feira (26) e envolveu dois carros e um caminhão.
A vítima conduzia um Escort que colidiu com um Celta ao acessar a rodovia. Um caminhão que vinha no mesmo sentido não conseguiu parar e colidiu com os dois veículos.
O condutor do Escort morreu no local. A motorista do Celta foi socorrida, mas não teve ferimentos graves e o caminhoneiro não se feriu.
Por volta de 18h15min, outro acidente ocorreu a cerca de 500 metros do primeiro. Um Escort e um Honda Civic colidiram, deixando uma mulher de 44 anos ferida. O condutor do Escort não teve ferimentos.