Identificado motorista de caminhão morto ao cair de barranco na RS-342

Carro e caminhão saíram da pista e caíram em barranco. CRBM / Divulgação

O motorista de caminhão que morreu em um acidente na RS-342, em Boa Vista do Cadeado, foi identificado pela Polícia Civil como Gilberto Oliveira Duarte, de 59 anos.

Ele morreu na terça-feira (12) depois que um Fiat Argo, conduzido por um homem de 50 anos, invadiu a pista e colidiu frontalmente com o caminhão, que transportava combustível.

Os dois veículos foram arremessados para fora da rodovia e caíram em um barranco. Gilberto morreu no local. Já o motorista do carro foi socorrido e segue internado em estado grave, na UTI do Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta.

Leia Mais Homem morre em acidente entre carro e caminhão de combustível na RS-342 em Boa Vista do Cadeado

Conforme registro policial, o condutor do carro teria provocado o acidente propositalmente. Ele pode responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor.