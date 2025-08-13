Identificado motorista de caminhão morto ao cair de barranco na RS-342

O motorista de caminhão que morreu em um acidente na RS-342, em Boa Vista do Cadeado, foi identificado pela Polícia Civil como Gilberto Oliveira Duarte, de 59 anos.
Ele morreu na terça-feira (12) depois que um Fiat Argo, conduzido por um homem de 50 anos, invadiu a pista e colidiu frontalmente com o caminhão, que transportava combustível.
Os dois veículos foram arremessados para fora da rodovia e caíram em um barranco. Gilberto morreu no local. Já o motorista do carro foi socorrido e segue internado em estado grave, na UTI do Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta.
Conforme registro policial, o condutor do carro teria provocado o acidente propositalmente. Ele pode responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor.
O trânsito no km 142 ficou parcialmente bloqueado por cerca de seis horas e foi liberado às 18h30min, quando não apresentava mais risco aos usuários da rodovia. A remoção dos veículos será feita ao longo desta quarta-feira (13).