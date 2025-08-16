Trânsito

Em Iraí
Notícia

Homem morre em acidente na BR-386, no norte do Estado

Colisão envolveu dois carros e um caminhão. Trânsito chegou a ficar totalmente bloqueado, mas já foi liberado

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS