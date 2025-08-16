Homem morre em acidente na BR-386, no norte do Estado

Um homem de 61 anos morreu na noite desta sexta-feira (15) em um acidente na BR-386, em Iraí, no norte do Estado. A colisão envolvendo dois carros e um caminhão aconteceu no km 7 da rodovia, por volta das 19h35min.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um caminhão Constellation da Volkswagen, um Chevrolet Celta e um Volkswagen Gol. Todos os veículos possuem placas de Frederico Westphalen. Não há detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência.

A vítima era condutor do Celta e morreu no local. O homem ficou preso as ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. O nome dele não foi divulgado.

A perícia foi acionada e o trânsito chegou a ficar totalmente bloqueado em ambos os sentidos da rodovia. O fluxo foi liberado por volta das 21h.



