Homem morre em acidente entre carro e caminhão de combustível na RS-342 em Boa Vista do Cadeado

Veículos caíram de barranco e estão fora da pista. CRBM / Divulgação

Um homem morreu e outro ficou em estado grave depois que um caminhão de combustível e um carro caíram em um barranco na manhã desta terça-feira (12). O acidente foi na altura do km 142 da RS-342, em Boa Vista do Cadeado, no trecho entre Cruz Alta e Ijuí, noroeste gaúcho.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista do caminhão, com placas de Independência, morreu no local. Ele não teve a identidade divulgada até a publicação da reportagem. Já o condutor do carro foi socorrido em estado grave ao Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta.

