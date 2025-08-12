Homem morre em acidente entre carro e caminhão de combustível na RS-342 em Boa Vista do Cadeado

Um homem morreu e outro ficou em estado grave depois que um caminhão de combustível e um carro caíram em um barranco na manhã desta terça-feira (12). O acidente foi na altura do km 142 da RS-342, em Boa Vista do Cadeado, no trecho entre Cruz Alta e Ijuí, noroeste gaúcho.
Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista do caminhão, com placas de Independência, morreu no local. Ele não teve a identidade divulgada até a publicação da reportagem. Já o condutor do carro foi socorrido em estado grave ao Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta.
O trânsito foi liberado por volta das 18h30min por não apresentar risco aos usuários da rodovia e o transbordo da carga deve ser realizado ainda nesta terça-feira (12), segundo o CRBM. Parte da área havia sido isolada pelo Corpo de Bombeiros em virtude de vazamento de combustível.