Homem morre atropelado em São Luiz Gonzaga; motorista fugiu do local

Um homem de 62 anos morreu depois de ser atropelado na noite desta segunda-feira (18) em São Luiz Gonzaga, no noroeste do Estado.
O incidente foi por volta das 20h10min, na Rua Júlio de Castilhos, no bairro Mário. Conforme a Polícia Civil, o motorista não parou para prestar socorro e fugiu do local.
Quando as equipes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, o homem já estava sem vida.
A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP). O homem foi identificado como José Edgar de Souza Irisó, 62 anos.
Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de vigilância mostram que o veículo envolvido é um Ford Focus de cor prata, que estaria em velocidade acima do permitido na via instantes antes do atropelamento. O motorista não parou para prestar socorro e fugiu do local.
A vítima foi encaminhada para necropsia. A Polícia Civil busca identificar o condutor e apurar as circunstâncias do acidente. As causas do atropelamento serão investigadas.