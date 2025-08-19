Homem morre atropelado em São Luiz Gonzaga; motorista fugiu do local

Atropelamento foi por volta das 20h10min de segunda-feira (18) no bairro Mário. Fernando Maya Comunicação / Divulgação

Um homem de 62 anos morreu depois de ser atropelado na noite desta segunda-feira (18) em São Luiz Gonzaga, no noroeste do Estado.

O incidente foi por volta das 20h10min, na Rua Júlio de Castilhos, no bairro Mário. Conforme a Polícia Civil, o motorista não parou para prestar socorro e fugiu do local.

Quando as equipes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, o homem já estava sem vida.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP). O homem foi identificado como José Edgar de Souza Irisó, 62 anos.

Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de vigilância mostram que o veículo envolvido é um Ford Focus de cor prata, que estaria em velocidade acima do permitido na via instantes antes do atropelamento. O motorista não parou para prestar socorro e fugiu do local.