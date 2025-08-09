Homem morre após carro cair em rio no interior de Augusto Pestana

Um homem morreu após o carro cair em um rio no interior de Augusto Pestana, no noroeste do Estado. A ocorrência foi registrada às 20h16min da sexta-feira (8), em uma estrada rural na comunidade de Ijuizinho. A vítima foi identificada como Elias Müller, 47 anos.

Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros encontrou o veículo dentro do rio, às margens da estrada. O homem já estava morto. Não há informações sobre a causa do acidente.