Homem morre após capotar carro na RS-342, em Três de Maio

Um homem morreu depois de sair da pista e capotar o carro em que dirigia na RS-342, em Três de Maio, noroeste do Estado. O acidente aconteceu no sábado (16) por volta de 20h45min, no km 28.
O motorista, identificado como Diego Luis Corso, 36 anos, estava sozinho no veículo, um VW Polo, que transitava no sentido Horizontina a Três de Maio.
Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o condutor realizou uma ultrapassagem, mas perdeu o controle do carro ao tentar retornar para a pista.
O homem saiu da rodovia pela direita, caiu em um barranco e capotou em uma lavoura às margens da rodovia. Ele morreu no local do acidente.
O velório de Diego acontece neste domingo (17), a partir do meio-dia, na sala 1 da Funerária Três de Maio. O sepultamento será às 17h, no cemitério da Comunidade de Rocinha, interior do município.