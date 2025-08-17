Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Homem morre após capotar carro na RS-342, em Três de Maio

Motorista perdeu o controle do veículo após realizar ultrapassagem na noite de sábado (16)

Rebecca Mistura

Repórter

