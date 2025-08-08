Força-tarefa guincha carros abandonados nas ruas de Passo Fundo; veículos podem ir a leilão

Uma força-tarefa da prefeitura de Passo Fundo recolheu sete carros abandonados nas ruas da cidade na manhã desta sexta-feira (8). Os veículos estavam estacionados há meses no mesmo local, nos bairros Vila Luiza e loteamento Leão 13. Todos apresentavam precário estado de conservação.

Os carros foram removidos pelo guincho até o depósito do Detran, onde permanecerão à disposição dos proprietários para retirada. Se não houver regularização, podem ir a leilão. A operação integra o serviço Cidade Limpa e contou com o apoio da Brigada Militar.

Em um único ponto, a força-tarefa identificou oito veículos abandonados na manhã desta sexta-feira. Desses, porém, três foram guinchados pelo fato de ocuparem o passeio público. Os demais tiveram os proprietários notificados para retirar os carros do local.

No começo de julho, GZH Passo Fundo mostrou que carros abandonados ocupam vagas e causam insegurança na cidade. Em uma única rua do bairro Petrópolis, a reportagem encontrou sete veículos abandonados.

Depois da reportagem, o Ministério Público solicitou que a Guarda Municipal de Trânsito levantasse quantos veículos abandonados estão nas ruas de Passo Fundo e, em seguida, realizasse a remoção.

Até agora, 24 carros nessas condições foram removidos das ruas da cidade. O levantamento da prefeitura indica cerca de 250 carros deixados nas ruas. O número, porém, tende a ser maior, uma vez que o mapeamento ainda está em andamento.

O Código de Trânsito Brasileiro considera como abandonado os veículos que permanecem estacionados nas ruas ou estacionamentos públicos e que não conseguem se mover por problemas mecânicos ou estado de conservação.

Orientações e denúncia

A orientação é que, quem tem carro nessas condições, dê baixa do veículo no sistema do Detran para que seja enquadrado como sucata.

O guincho e diárias no depósito do Detran devem ser pagas pelos proprietários dos veículos.