Força-tarefa faz operação para retirar caminhão de combustível que caiu de ribanceira na RS-342

Uma operação envolvendo o Corpo de Bombeiros, Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) removeu o caminhão de combustível que caiu de ribanceira na RS-342, em Boa Vista do Cadeado, noroeste gaúcho, na terça-feira (12).

O condutor do caminhão, identificado como Gilberto Oliveira Duarte, 59 anos, morreu no local. O veículo que ele dirigia caiu de barranco depois que um Fiat Argo, conduzido por um homem de 50 anos, invadiu a pista e bateu de frente no caminhão.

Os dois veículos foram arremessados para fora da rodovia. O motorista do carro foi socorrido e segue internado em estado grave na UTI do Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo, uma vez que o condutor do carro teria tentado tirar a própria vida ao provocar o acidente.

Conforme o CRBM, o caminhão transportava 7 mil litros de gasolina e caiu sobre um arroio que passa às margens da rodovia. Na manhã desta quarta-feira (13), as equipes conseguiram desvirar o veículo, que caiu com as rodas para cima.

À tarde, a operação se dedicou a "resfriar" o local e reduzir os riscos de explosão. Para isso, fizeram barreiras no arroio e arredores para evitar que houvesse o vazamento do combustível. A partir da remoção do veículo, a gasolina foi transbordada para outro caminhão.

A operação foi concluída por volta das 14h. O caminhão foi removido via estrada lateral e o trânsito na RS-342 está liberado.

