Em protesto por melhorias na saúde, indígenas bloqueiam quatro rodovias no norte e noroeste do RS

Ao longo desta terça-feira (5), indígenas Kaingang bloqueiam a RS-324, entre os municípios de Ronda Alta e Três Palmeiras, no norte do Estado. Eles protestam contra a precariedade no atendimento à saúde na Terra Indígena Serrinha.

O bloqueio começou por volta das 9h e deve seguir durante toda a tarde. O trânsito é interrompido por 30 minutos e depois liberado durante 15 minutos.

Conforme o prefeito de Ronda Alta, Marcos Beux, o protesto acontece a cerca de 10 quilômetros da cidade, na localidade de Alto Recreio, onde está localizada a reserva. O movimento é coordenado pelo cacique Marciano Inácio Claudino, que faz parte do secretariado de Ronda Alta.

A manifestação por melhores condições de saúde tem o apoio da prefeitura. Entre as reivindicações estão o acesso a medicamentos básicos, como analgésicos e antitérmicos, e para doenças crônicas, além da melhora na estrutura das unidades de saúde e no fornecimento de materiais básicos, como máscaras e luvas.

Protesto também são registrado na RS-330 em Miraguaí, na BR-386 em Iraí, e na BR-285 em Mato Castelhano. A manifestação deve seguir pelo menos até as 16h.

O fornecimento de medicamentos e serviços de saúde para os povos originários é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Em julho, indígenas da Terra do Guarita, na Região Noroeste, já haviam denunciado a falta de acesso à saúde.

O que diz o Ministério da Saúde

Em nota, o Ministério da Saúde informou que acompanha a situação e que já está em andamento o processo licitatório para a manutenção do Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul (DSEI/ISUL), responsável pela organização e prestação do serviço. Leia na íntegra:

"O Ministério da Saúde informa que ampliou em mais de 70% os recursos destinados ao Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul (DSEI/ISUL), que passaram de R$ 77 milhões em 2022 para R$ 133 milhões em 2024.

A Secretaria de Saúde Indígena (Sesai/MS) acompanha a situação dos estabelecimentos de saúde sob sua jurisdição na região. Já estão em andamento processos licitatórios para a manutenção do DSEI/ISUL, e um novo certame está em fase de elaboração, contemplando todas as Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSIs) do Distrito, conforme previsto no Plano Distrital de Saúde Indígena (PDSI) 2024-2027. Cabe destacar que a SESAI mantém diálogo permanente com os povos indígenas da região.

Em relação à distribuição de medicamentos, a dispensação é realizada de forma rotineira. Em 2024, o DSEI/ISUL enviou 11 remessas de medicamentos ao Polo Base Guarita, totalizando 271.947 unidades. Em 2025, já foram distribuídas 178.396 unidades. O fornecimento considera o consumo médio mensal e os estoques disponíveis.

O Ministério da Saúde, por meio da Sesai, dialoga permanentemente com as lideranças e comunidades indígenas da região e reafirma o compromisso de ofertar atenção primária à saúde qualificada e humanizada nos territórios."