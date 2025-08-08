Em fase final, obra na Avenida Presidente Vargas deve ser concluída nas próximas semanas

Sinalização será etapa final na via. Rebecca Mistura / Agencia RBS

As obras da Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias de Passo Fundo, se encaminha para a reta final. A revitalização ocorre no trecho dos cruzamentos entre a Avenida Scarpelini Ghezzi e a Rua Camilo Ribeiro, cerca de 500 metros.

Ao longo desta semana, a pavimentação asfáltica foi aplicada nos dois sentidos da via. O trecho no sentido bairro-centro teve a etapa concluída. No sentido oposto, deve ser finalizado nesta sexta-feira (8).

— Já dá para notar que está melhor, sem buracos. Apesar dos transtornos por causa das obras, sabemos que é pra melhorar, ainda mais aqui que tem muito movimento — disse o motorista João Diones Santos, 61 anos.

A via não terá alterações no trânsito. Além da pavimentação, foi instalada iluminação em Led, feita a concretagem da ciclovia e do caminhódromo, paisagismo e colocação de grama. Por último, será feita a sinalização da via.

— A obra está na fase final, com a colocação de camada asfáltica e após sinalização. Deve ser concluída nas próximas semanas, conforme as condições climáticas permitirem — afirmou o secretário municipal de Obras, Rubens Astolfi.

Obra estimada em R$ 17,4 milhões

Clima impacta andamento das obras. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A obra estimada em R$ 17,4 milhões estava prevista para ser entregue em janeiro, mas atrasou por causa do excesso de chuva do último ano. No final de 2024, as obras ficaram paradas do Natal ao início de janeiro por causa do recesso da empresa contratada para exercer o trabalho.

O projeto prevê obras em 5,2 quilômetros da Avenida Presidente Vargas, desde o trevo do Ricci, no entroncamento da RS-324, saída para Marau, até a Rua General Canabarro.