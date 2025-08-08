Trânsito

Revitalização
Notícia

Em fase final, obra na Avenida Presidente Vargas deve ser concluída nas próximas semanas

Pavimentação asfáltica foi aplicada nos dois sentidos da via. Ação é estimada em R$ 17,4 milhões e devia ser entregue em janeiro, mas atrasou por causa do excesso de chuva

Rebecca Mistura

Repórter

