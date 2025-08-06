Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-285, em Carazinho

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (6), em Carazinho, no norte do RS. A colisão aconteceu por volta das 10h, na BR-285.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro colidiu na lateral do caminhão, na altura do km 348, próximo ao antigo pedágio, em direção ao município vizinho de Saldanha Marinho.

As vítimas estavam no carro e receberam os primeiros socorros no local pelo Corpo de Bombeiros. Um homem precisou ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Clínicas de Carazinho, mas sem lesões graves.