Trânsito

Norte do RS
Notícia

Duas pessoas ficam feridas em acidente entre caminhão e dois carros na BR-386

Motorista de um Opala foi socorrido em estado grave. Veículo bateu em uma BMW e depois na traseira de caminhão

Rebecca Mistura

Repórter

