Duas pessoas ficam feridas em acidente entre caminhão e dois carros na BR-386

Um acidente entre dois carros e um caminhão deixou duas pessoas feridas na noite de domingo (10) na BR-386, em Soledade, no norte do Estado.

As colisões ocorreram por volta de 21h no km 273 da rodovia. Conforme o Corpo de Bombeiros, o caminhão transitava no sentido Interior/Capital e os veículos, um Opala e uma BMW, no sentido oposto.

O Opala bateu na lateral da BMW e depois na traseira do caminhão. O motorista do Opala foi socorrido em estado grave e o da BMW em situação estável. Os dois foram conduzidos para o Hospital Frei Clemente, em Soledade.