Duas mulheres e uma criança morrem em acidente na BR-386 em Pouso Novo

Dois veículos de passeio colidiram na rodovia. Canal do Muller / Divulgação

Correção: diferente do informado originalmente, a cidade onde ocorreu o acidente é Pouso Novo, e não São José do Herval, como publicado entre as 14h35min de 23 de agosto e as 10h50min de 24 de agosto de 2025. O texto foi corrigido.

Três pessoas morreram em um acidente na BR-386, em Pouso Novo, no norte do RS. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são duas mulheres e uma criança que não tiveram a identidade divulgada.

A colisão frontal entre dois carros de passeio foi por volta das 12h40min deste sábado (23), no km 290 da rodovia. O trânsito no trecho ficou bloqueado nos dois sentidos por cerca de cinco horas para atendimento da ocorrência.

No veículo Ford Focus, emplacado em Passo Fundo, estavam quatro pessoas. O motorista de 33 anos e uma adolescente tiveram ferimentos e foram levados ao Hospital Bruno Born, em Lajeado. Já uma mulher de 35 anos e uma criança de 5 anos não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

No outro carro, um Nivus com placas de Lajeado, estavam três pessoas. O motorista de 40 anos e um bebê foram socorridos e também encaminhados ao Hospital Bruno Born. Uma mulher de 32 anos morreu no local.

Após a remoção dos dois veículos envolvidos no acidente e limpeza da pista, o trecho voltou a ser liberado por volta das 17h55min.

Equipes da PRF, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de resgate da CCR Viasul — concessionária que administra a rodovia — estiveram trabalhando no local.