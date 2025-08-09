Ciclista morre em acidente na BR-392, em Porto Xavier

Um homem morreu na sexta-feira (8) após acidente de trânsito no km 709 da BR-392, em Porto Xavier, no noroeste do Estado. A colisão envolvendo um carro e bicicleta aconteceu por volta das 20h20min.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo modelo Ford/Fiesta com placas de Porto Xavier seguia na rodovia quando colidiu na traseira de uma bicicleta que também estava circulando sobre via.
Com o choque, o ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A vítima era um homem de 54 anos morador de Porto Xavier. A identidade não foi divulgada até o momento. O motorista do veículo não se feriu. Brigada Militar, Samu e Polícia Civil atenderam a ocorrência.