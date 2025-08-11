Caminhão de farelo de soja tomba na RS-463 e deixa trânsito em meia pista

Acidente aconteceu no trevo de acesso à Coxilha. Lucas Rivarolla / EGR / Divulgação

Um caminhão carregado com farelo de soja tombou na RS-463 na manhã desta segunda-feira (11), no trevo de acesso à Coxilha, no norte do Estado.

Conforme a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), que administra o trecho, o caminhão, com placas de Marau, transitava em direção a Tapejara. Por volta de 6h20min, o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva.

A carga, 33 toneladas de farelo de soja, acabou espalhada pela rodovia. O condutor não se feriu. Ele fez o teste do etilômetro, que resultou negativo para a presença de álcool.