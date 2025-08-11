Trânsito

Mais de 30 toneladas
Notícia

Caminhão de farelo de soja tomba na RS-463 e deixa trânsito em meia pista

Motorista não se feriu e teste do etilômetro teve resultado negativo; limpeza da rodovia será feita pelo Corpo de Bombeiros

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS