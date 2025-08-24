Adulto e criança ficam feridos após carro aquaplanar e bater em árvore na RS-211 em Paulo Bento

Colisão destruiu o automóvel. Corpo de Bombeiros de Erechim / Divulgação

Um acidente de trânsito deixou dois feridos na tarde deste domingo (24) em Paulo Bento, município de 2,1 mil habitantes no norte gaúcho.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Fiat Uno trafegava na RS-211 quando aquaplanou, saiu da pista e bateu contra uma árvore no km 52 da rodovia, próximo à entrada do município.

No veículo estavam um adulto e uma criança. Eles sofreram ferimentos graves e foram encaminhados ao Hospital Santa Teresinha, em Erechim.

O carro é emplacado em Erechim. Segundo o CRBM, a pista estava molhada devido a chuva no momento do acidente.