Trânsito

Norte do RS
Notícia

Adulto e criança ficam feridos após carro aquaplanar e bater em árvore na RS-211 em Paulo Bento

Acidente foi por volta do meio-dia deste domingo (24), próximo a entrada do município

Luiz Otávio Calderan

Repórter

