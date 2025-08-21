Acidente entre três veículos causa bloqueio parcial na BR-285 em Caseiros

Condutor do carro foi socorrido a hospital de Lagoa Vermelha. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um acidente entre três veículos causa o bloqueio parcial da BR-285, em Caseiros, norte do Estado, nesta quinta-feira (21). O fato envolve um carro elétrico, um caminhão e uma carreta.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro foi socorrido em estado grave a um hospital de Lagoa Vermelha. Os condutores dos caminhões não se feriram.

A via tem bloqueio no sentido Lagoa Vermelha a Passo Fundo, no km 212. A desobstrução deve ocorrer no começo da tarde, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A dinâmica do acidente ainda é desconhecida pela polícia. O carro tem placas de Passo Fundo, o caminhão de Bento Gonçalves e a carreta de Cruzeiro do Sul.

O trecho tem lentidão no local e a PRF orienta o trânsito em pare e siga.