Acidente entre dois carros deixa um morto e quatro feridos no centro de Erechim

Um homem morreu depois de se envolver em acidente de trânsito no centro de Erechim, no norte gaúcho, na madrugada deste sábado (16). O caso foi por volta de 1h.

Conforme o Corpo de Bombeiros, os dois carros bateram lateralmente na esquina da Avenida Sete de Setembro com a Rua Washington Luiz. Com o impacto, os dois foram parar na calçada e atingiram um estabelecimento que fica no local (assista abaixo).

Leia Mais Polícia Civil prende dupla suspeita de aplicar golpes do bilhete em Passo Fundo

A vítima foi identificada como Mateus Rodrigo Detoni, 42 anos. Ele era o motorista do Palio vermelho e chegou a ser encaminhado ao Hospital Santa Terezinha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã deste sábado.

No outro veículo, o Ônix branco, estavam quatro homens. Eles se feriram e foram socorridos, mas não correm risco de morte.

Conforme o Corpo de Bombeiros, tanto o condutor do Palio quanto do Ônix fizeram o teste do bafômetro e nenhum apresentou provas de consumo de álcool.