Trânsito

Norte do RS
Notícia

Acidente entre dois caminhões bloqueia RS-324; um dos veículos transportava carga de porcos

Colisão frontal ocorreu próximo à Capela de Santo Inácio, interior do município de Vila Maria. Motoristas não se feriram

Rebecca Mistura

Repórter

