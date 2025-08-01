Acidente entre dois caminhões bloqueia RS-324; um dos veículos transportava carga de porcos

Um acidente entre dois caminhões causa o bloqueio da RS-324, no km 231, em Vila Maria, no norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (1º).
A colisão aconteceu na ponte do Rio Jordão, próximo à Capela de Santo Inácio, interior do município.
Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), ambos os motoristas transitavam na rodovia quando perderam o controle e colidiram de frente. Nenhum deles ficou ferido.
O veículo de Marau transportava ração, já o de Três Arroios estava carregado com suínos. Parte dos animais morreu no local.
A polícia está no local para remover os veículos e orientar o trânsito.
