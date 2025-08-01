Acidente entre dois caminhões bloqueia RS-324; um dos veículos transportava carga de porcos

Animais eram transportados por caminhão de Três Arroios. Arquivo Pessoal

Um acidente entre dois caminhões causa o bloqueio da RS-324, no km 231, em Vila Maria, no norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (1º).

A colisão aconteceu na ponte do Rio Jordão, próximo à Capela de Santo Inácio, interior do município.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), ambos os motoristas transitavam na rodovia quando perderam o controle e colidiram de frente. Nenhum deles ficou ferido.

O veículo de Marau transportava ração, já o de Três Arroios estava carregado com suínos. Parte dos animais morreu no local.

Via está bloqueada até remoção dos caminhões. CRBM / Divulgação

A polícia está no local para remover os veículos e orientar o trânsito.