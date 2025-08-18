Acidente entre caminhão e caminhonete causa bloqueio na BR-386

Um acidente entre caminhão bitrem carregado de combustível e uma caminhonete causou o bloqueio no trânsito na BR-386 em Carazinho, no norte do Estado, nesta segunda-feira (18).
A colisão aconteceu próximo ao Distrito Industrial do município. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa ficou ferida e foi socorrida.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve vazamento de combustível na pista.
Conforme a PRF, o caminhão bitrem de uma empresa de laticínios de Carazinho seguia em direção a São Paulo das Missões, no sentido Sarandi, quando um Fiat Toro invadiu a pista contrária e bateu no tanque de combustível.
A colisão causou o derramamento de combustível, o que deixou o asfalto liso, impossibilitando o trânsito com segurança no local. Por isso, equipes distribuem serragem e cimento no local.
O trânsito foi totalmente liberado por volta das 12h20min. A PRF orienta o trânsito no local.