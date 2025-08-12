Acidente deixa três feridos na RS-463, entre Coxilha e Tapejara

Um acidente deixou três pessoas feridas na RS-463, entre Coxilha e Tapejara, no norte do Estado. O caso aconteceu por volta das 14h30min desta terça-feira (12).
O acidente envolveu um veículo Volkswagen Saveiro, com placas de Passo Fundo, e um carro modelo Toyota Corolla, de São José do Ouro.
Conforme o Corpo de Bombeiros de Tapejara, foram atendidos o motorista da Saveiro, além do motorista e uma passageira do Corolla. Todos estavam em estado estável, foram socorridos e levados para atendimento médico em Passo Fundo.
O Comando Rodoviário da Brigada Militar de Coxilha, que atendeu a ocorrência, não soube informar como se deu o acidente. O trânsito na rodovia chegou a ficar interrompido durante o atendimento, mas já foi liberado.