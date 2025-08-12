Acidente deixa três feridos na RS-463, entre Coxilha e Tapejara

Acidente envolveu um Volkswagen Saveiro, com placas de Passo Fundo, e um Toyota Corolla de São José do Ouro. Maria Eduarda Sossella / Radio Tapejara

Um acidente deixou três pessoas feridas na RS-463, entre Coxilha e Tapejara, no norte do Estado. O caso aconteceu por volta das 14h30min desta terça-feira (12).

O acidente envolveu um veículo Volkswagen Saveiro, com placas de Passo Fundo, e um carro modelo Toyota Corolla, de São José do Ouro.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Tapejara, foram atendidos o motorista da Saveiro, além do motorista e uma passageira do Corolla. Todos estavam em estado estável, foram socorridos e levados para atendimento médico em Passo Fundo.