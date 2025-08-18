Trânsito

Norte do RS
Notícia

Acidente com Kombi na RS-135 deixa quatro feridos em Getúlio Vargas

Kombi teria sofrido uma pane mecânica e colidiu no Jeep que seguia no sentido contrário

Tatiana Tramontina

Repórter

