Acidente com Kombi na RS-135 deixa quatro feridos em Getúlio Vargas

Um acidente de trânsito deixou quatro pessoas feridas na RS-135 em Getúlio Vargas, no norte do Estado. A ocorrência foi registrada nas proximidades do quilômetro 60, por volta das 11h30min.
Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Erechim, a colisão envolveu uma Kombi e um Jeep. Ainda segundo a polícia, a Kombi teria sofrido uma pane mecânica e colidiu no Jeep que seguia no sentido contrário.
No Jeep estavam três pessoas que foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico em Getúlio Vargas. Nenhuma vítima corre risco de morte.
Na Kombi, o condutor, de Getúlio Vargas, sofreu escoriações e também foi encaminhado para atendimento médico hospitalar, mas já foi liberado.
A pista ficou interrompida após o acidente, mas já foi liberada. O fluxo segue normal no local.
Outro acidente envolvendo uma Kombi foi registrado na BR-472 na noite de domingo (17), em Santo Cristo. No veículo estavam sete pessoas, que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu e encaminhadas para atendimento em hospitais da região, sem risco de vida.