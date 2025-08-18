Acidente com Kombi na RS-135 deixa quatro feridos em Getúlio Vargas

Um acidente de trânsito deixou quatro pessoas feridas na RS-135 em Getúlio Vargas, no norte do Estado. A ocorrência foi registrada nas proximidades do quilômetro 60, por volta das 11h30min.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Erechim, a colisão envolveu uma Kombi e um Jeep. Ainda segundo a polícia, a Kombi teria sofrido uma pane mecânica e colidiu no Jeep que seguia no sentido contrário.

No Jeep estavam três pessoas que foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico em Getúlio Vargas. Nenhuma vítima corre risco de morte.

Na Kombi, o condutor, de Getúlio Vargas, sofreu escoriações e também foi encaminhado para atendimento médico hospitalar, mas já foi liberado.

A pista ficou interrompida após o acidente, mas já foi liberada. O fluxo segue normal no local.